abusi-edilizi-e-inottemperanza-all’ordine-di-demolizione,-quali-le-conseguenze?

Ad essere sanzionato dall’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 nella misura massima di ventimila euro non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerato, bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che costituisce condotta omissiva identica, sia nel caso di abusi macroscopici, sia nell’ipotesi di più modesti abusi edilizi, sia nella non completa ottemperanza. Lo stabilisce il Tar Sicilia, sez. II, sentenza 15 febbraio 2023, n. 502.

