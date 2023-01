acabe-com-os-criadouros-do-aedes-aegypti-em-menos-de-15-minutos

Tampar e lavar reservatórios de água são ações importantes para combater o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

Repelente é outro cuidado que precisamos tomar para prevenir a picada do mosquito (Foto: Divulgação)

O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e do zika vírus, vive perto do homem, possui hábitos diurnos e se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e entardecer. Para combater esse mosquitinho, além de conhecer bem esses costumes, é extremamente necessário eliminar os seus criadouros.

Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os recipientes com água parada, ambiente propício para a procriação do mosquito. Tampar e lavar reservatórios de água são ações importantes para o combate ao Aedes aegypti. A limpeza deve ser periódica com água, bucha e sabão. Ao acabar a água do reservatório, é necessário fazer uma nova lavagem nos recipientes e guardá-los de cabeça para baixo. Esse cuidado é essencial, porque os ovos do mosquito podem viver mais de um ano no ambiente seco.

Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis criadouros. Por isso, a sociedade deve trabalhar em conjunto com os órgãos públicos para a eliminação dos focos do mosquito.

Como eliminar os focos

Confira alguns cuidados básicos, recomendados pelo Ministério da Saúde, que são extremamente necessários no combate à dengue:

– Tampe os tonéis e caixa d’água;

– Mantenha as calhas sempre limpas;

– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

– Mantenha lixeiras bem tampadas;

– Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

– Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

– Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

Importância do repelente

Mesmo seguindo todas as orientações acima, nada garante que o seu vizinho tenha a mesma preocupação que você. Por isso, precisamos tomar outro cuidado para prevenir a picada do mosquito: o uso de repelente.

No Brasil, a Universal Chemical é pioneira na formulação dos repelentes com Icaridina e hoje é responsável pelo fullREPEL®, considerado o mais potente e mais seguro repelente de insetos do mercado, com até 10 horas de proteção.

