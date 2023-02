Academia Jovens Músicos abre vagas para aulas de música em Piracicaba

Candidatos passarão por processo seletivo para aulas gratuitas na sede da academia. Inscrições pelo site de 11 a 22 de fevereiro Crianças a partir de 5 anos podem participar das aulas de iniciação musical

A Academia Jovens Músicos está com vagas abertas de 11 a 22 de fevereiro para aulas de instrumentos de música de concerto para os níveis iniciante, intermediário e avançado, iniciação musical e canto coral, em Piracicaba. As aulas e inscrições são gratuitas e o processo seletivo está disponível exclusivamente pelo site http://www.academiajovensmusicos.org.br.

A Academia Jovens Músicos é uma realização do Ministério da Cultura e Associação Amigos da Música de Piracicaba (Ampi) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio Diamante da CPFL Energia e Delphi Technologies; Platinum da Case IH e Banco CNH Industrial, marcas da CNH Industrial e John Deere; Ouro da Caterpillar, Romi S.A. e Supermercados Pague Menos; Prata da Stoller Brasil e Painco; Bronze da Hyundai Motor Brasil e Coplacana e apoio da Candura, Bom Peixe e Instituto CPFL.

O coordenador da Academia, maestro Anderson de Oliveira, destaca que este ano, mais interessados poderão participar do processo seletivo que abrange desde o nível iniciante ao avançado.

“Neste ano, conseguimos ampliar o número de vagas, renovamos o corpo docente e, desta forma, poderemos atender ainda mais pessoas que desejam estudar música, seja um instrumento ou em aulas de canto coral e, tudo de forma gratuita”, comunicou.

Vagas são disponíveis para alunos em níveis iniciante, intermediário e avançado

Vagas disponíveis

Aulas em grupos: haverá entrevista e preenchimento de formulário socioeconômico

(5 a 8 anos): Musicalização infantil

(8 a 12 anos): Canto Coral

(9 a 11 anos): Musicalização infantil com flauta doce

(Até 30 anos): Grupo de Trombone

(Idade livre): Coral Comunitário para adultos – neste caso, haverá apenas teste de aptidão

Nível Iniciante (sem nenhuma experiência) – haverá entrevista e preenchimento de formulário socioeconômico:

Aulas em grupo:

(9 a 11 anos): violino, violoncelo e flauta transversal.

Aulas individuais:

(9 a 12 anos): violoncelo

(9 a 14 anos): clarineta, trompa, trompete, percussão

(9 a 15 anos): contrabaixo

Nível Intermediário – (Haverá teste prático no instrumento e preenchimento de formulário socioeconômico)

(12 a 17 anos): viola de arco

(Até 15 anos): violino

(Até 16 anos): contrabaixo

(Até 17 anos): clarineta, flauta transversal, trombone, trompa, trompete, tuba, percussão e violoncelo

Nível Avançado – (Haverá teste prático no instrumento e preenchimento de formulário socioeconômico)

Flauta transversal: até 30 anos (professor Rogério Wolf)

Trompete: até 30 anos (professor Ismael Brandão)

Trombone: até 30 anos (professor Emerson Teixeira)

Violino: até 30 anos (professor Pablo de León)

Viola de arco: até 30 anos (professor Renato Bandel)

Violoncelo: até 30 anos (professor Wilson Sampaio)

Contrabaixo acústico: até 30 anos (professor Gustavo D’Ippolito)

Processo seletivo

É imprescindível participar do processo seletivo para conquistar uma vaga nas aulas individuais ou em grupo.

Para fazer a inscrição gratuita é necessário acessar o Edital de Vagas no site https://academiajovensmusicos.org.br/vagas-academia/.

Importante ressaltar que os alunos que não têm condições de adquirir um instrumento, há um sistema de empréstimo do equipamento pela Academia Jovens Músicos.

A partir deste ano também haverá vagas para Pessoas com Deficiência – deficiências físicas motoras, respeitando o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento de habilidades também na música, como expressão da cidadania.

As aulas serão realizadas na sede da Academia Jovens Músicos na Rua Moraes Barros, no 609, Centro em Piracicaba.

Serviço

Atividade: Vagas abertas para a Academia Jovens Músicos

Período de inscrição: 11 a 22 de fevereiro pelo site http://www.academiajovensmusicos.org.br

Realização: Ministério da Cultura e Associação Amigos da Música de Piracicaba (Ampi) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

Patrocínio Diamante: CPFL Energia e Delphi Technologies

Patrocínio Platinum: Case IH e Banco CNH Industrial, marcas da CNH Industrial e John Deere

Patrocínio Ouro: Caterpillar, Romi S.A. e Supermercados Pague Menos

Patrocínio Prata: Stoller Brasil e Painco

Patrocínio Bronze: Hyundai Motor Brasil e Coplacana

Apoio: Candura, Bom Peixe e Instituto CPFL

Produção Cultural: 3Marias Produtora Cultural

Redes sociais: Instagram e Facebook – @academiajovensmusicos

Telefone/WhatsApp: (19) 99297.6560

Vito Califano