Academia Livre de Música e Artes tem vagas em cursos gratuitos em Ribeirão Preto; veja opções e como participar

Inscrições vão até 3 de fevereiro. Processo seletivo será por meio de audições presenciais e online. Alma abre inscrições para diversos cursos nas áreas de música, dança e teatro em Ribeirão Preto

A Academia Livre de Música e Artes (Alma) está com inscrições abertas para este semestre de 2023 em 12 cursos diferentes gratuitos nas áreas de música, dança e teatro em Ribeirão Preto (SP).

As inscrições são gratuitas e vão até 3 de fevereiro no site da instituição. O processo seletivo pode ser feito tanto de forma presencial quanto online por meio de audições.

A Alma é uma associação privada sem fins lucrativos que atende cerca de 200 alunos de toda região de Ribeirão Preto e do Sul de Minas Gerais.

A instituição fica na Rua Ângelo de Paschoal, 59, com atendimento de segunda à sexta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99164-5310.

Veja quais são os cursos disponíveis na Alma:

Música

Violino, viola, clarinete, flauta transversal, canto lírico individual para jovens de 13 a 21 anos, em nível intermediário e avançado;

Orquestra acadêmica e banda sinfônica para jovens entre 14 a 28 anos de nível intermediário;

Canto coral juvenil para jovens entre 14 a 21 anos, iniciante e intermediário;

Canto coral infantil para crianças de 9 a 13 anos, iniciantes.

Dança

Balé para jovens de 15 a 25 anos, com formação em balé clássico;

Dança inclusiva, voltada às pessoas com deficiência motora, cognitiva, auditiva e visual a partir de 15 anos.

Teatro

Para jovens entre 16 a 30 anos, iniciantes.

