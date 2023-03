‘Acalma o coração conseguir conversar com ele’, diz prima de brasileiro que foi esfaqueado em Amsterdã

Amigos sergipanos estão em férias na Holanda e foram surpreendidos no saguão do hotel pelo agressor, preso logo após o crime. A família do sergipano Matheus Henrique Silveira, 32 anos, que foi atingido com golpes de faca em um ataque a um grupo de brasileiros no saguão de um hotel no Centro de Amsterdã, falou pela primeira vez, neste sábado (11), sobre o ocorrido.

Duas primas e a irmã de Matheus disseram que estão entrando em contato com ele e com os amigos várias vezes por dia para atualizar o estado de saúde dele.

“Acalma o coração conseguir conversar com ele. Ele não está mais na UTI, está na enfermaria. Acalma a gente conversar e perceber que ele vem evoluindo”, disse a prima Rebeca Melo.

Ainda segundo ela, Matheus está com dois drenos no tórax e, na segunda-feira (13), será reavaliado. Ainda não há previsão de alta nem confirmação de realização de cirurgia.

A família soube da notícia durante uma vídeo chamada, nessa sexta (10), quando o advogado já estava internado no hospital e, a princípio, teria pedido para não avisar aos pais, com receio de assustá-los. Matheus levou quatro facadas.

Neste sábado, ele conseguiu a documentação para ter acesso ao seguro saúde, exigida pelo consulado geral do Brasil em Amsterdã.

Bruno Santana

Entenda o caso

A vítima estava com um grupo de cinco amigos brasileiros de um hotel em Amsterdã, quando um homem os atacou com uma faca. Em seguida, agressor foi preso e identificado como um alemão, de 28 anos, que não possui endereço fixo.

