Acampamento católico reúne 10 mil fiéis no carnaval em Cachoeira Paulista.

Um acampamento católico deve reunir mais de 10 mil fiéis durante o carnaval na comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP). A programação vai até quarta-feira (22).

O acampamento ‘Vem Louvar’ tem como tema “Alegrai-vos e exultai”. Até quarta, os católicos participarão de shows, pregações, adorações, grupos de oração e missas.

O objetivo desse tradicional evento é reunir peregrinos de diversas regiões do Brasil, que ao invés de irem para as festas de carnaval convencionais, optam por atividades religiosas e de reflexão.

A expectativa é que entre 8 e 10 mil pessoas participem do acampamento, que costuma ser um dos maiores eventos católicos do Brasil nessa época do ano.

As principais atrações e atividades estão acontecendo no complexo do Rincão do Meu Senhor. Veja a programação completa no site da Canção Nova.

