Ação apreende 87 kg de pescados, 2,8 mil metros de redes e aplica R$ 6 mil em multas por pesca ilegal

Equipes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) percorreram os rios para coibir a pesca predatória e orientar pescadores e comunidades ribeirinhas. Redes de pesca foram recolhidas na última semana em rios do Tocantins

A pesca nas bacias e rios do Tocantins, que deve seguir determinações dos órgãos de fiscalização, continua levando a apreensão de materiais e aplicação de multas por práticas ilegais. Em ação na capital e municípios do interior, foram recolhidos 2,8 mil metros de redes, apreendidos 87 kg de pescados e aplicados cerca de R$ 6 mil em autos de infração.

Equipes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) percorreram os rios para coibir a pesca predatória até esta segunda-feira (27). Os trabalhos começaram em Ipueiras e seguiram até Palmas. A fiscalização também esteve em Pedro Afonso, Miracema do Tocantins, Tupiratins, Itapiratins e Rio Sono.

Uma portaria conjunta do Naturatins, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Secretaria de Turismo (Setur) e Secretaria da Pesca e Aquicultura (Sepea) proíbe a pesca predatória pelo período de um ano no reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, e em um raio de dois quilômetros partindo de Palmas e Porto Nacional. Por isso pescadores da capital foram orientados quando as normas. Mas na região, foram apreendidos 1,1 mil metros de redes.

Os outros 1,7 mil metros de redes e malhas foram retidos de pontos de rio no município de Pedro Afonso, entre os dias 16 e 26 de março. Além disso, o Naturatins orientou pescadores profissionais e amadores, além de ribeirinhos sobre quais equipamentos são permitidos para pesca durante o período em que a portaria estadual está em vigor.

Desde o dia 6 de março, a captura ou estocagem por pescadores licenciados não pode passar de três quilos. Além disso, também está proibido o transporte de pescados por três anos.

A medida foi determinada pelos órgãos de fiscalização por causa da maior incidência da utilização de redes de pesca no reservatório em trechos que correspondem à foz dos cursos hídricos.

