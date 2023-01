Ação da USP Ribeirão Preto na Folia de Reis conscientiza sobre combate à hanseníase; veja como participar

Iniciativa acontece neste domingo (29) em praça na zona Oeste. Doença infecciosa causa lesões na pele e tinha situação de endemia na cidade em 2021, diz prefeitura. Janeiro Roxo alerta para tratamento e combate à hanseníase

Estudantes e profissionais de saúde da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto (SP) promovem, no próximo domingo (29), durante o 29º Encontro Nacional de Folia de Reis, uma ação para conscientizar a população sobre o combate à hanseníase. O evento é aberto ao público. (veja abaixo)

A iniciativa acontece em uma praça na Vila Virgínia, zona Oeste da cidade, e integra a campanha “Janeiro Roxo”, instituída pela Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH).

A doença infecciosa provoca lesões na pele e, até 2021, causava uma endemia na cidade, aponta levantamento mais recente da Prefeitura.

Na ação, os voluntários vão distribuir panfletos e orientar os moradores sobre os cuidados em relação à doença. A campanha é uma parceria entre a Escola de Enfermagem da USP, Divisão Municipal de Vigilância Epidemiológica e SBH.

Quando e onde acontece?

A iniciativa é realizada neste domingo, a partir das 9h, e integra a programação do Encontro Nacional de Folia de Reis. O evento acontece na praça José Rossi.

Será a retomada presencial do encontro após duas edições virtuais durante a pandemia. (clique e veja programação)

Grupo de Folia de Reis participa de encontro em Ribeirão Preto

Hanseníase

A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria chamada “bacilo”. Apesar de evoluir lentamente, ela afeta a pele e os nervos.

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas característicos são: sensação de formigamento, diminuição ou ausência de sensibilidade na face e caroços pelo corpo.

A hanseníase tem cura e o tratamento é feito com antibióticos disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Alerta

Em 2021, quando o último balanço foi divulgado pela administração municipal, a taxa de detecção da hanseníase em Ribeirão Preto ficou em 30,41 casos por 100 mil habitantes, o que configurou uma situação endêmica.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a avaliação epidemiológica da doença é feita em março do ano subsequente. Portanto, os dados de 2022 só ficarão disponíveis em março de 2023.

Veja abaixo a evolução da doença na cidade:

2015: 62 casos;

2016: 53 casos;

2017: 66 casos;

2018: 73 casos;

2019: 93 casos;

2020: 92 casos;

2021: 2.019 casos.

Fonte: Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto

A hanseníase pode afetar os nervos, comprometendo movimentos

pappa2200