Ação de conscientização no trânsito durante o verão é realizada em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Entrega de panfletos e instruções aos motoristas é feita no portal que dá acesso à cidade. Próximas ações serão nesta sexta (17) e no sábado (18). Ação de conscientização é realizada no portal de entrada de São Francisco de Itabapoana, no RJ

Divulgação/Prefeitura de São Francisco de Itabapoana

Durante o verão, estão sendo realizadas ações de conscientização para motoristas em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. As próximas abordagens serão nesta sexta-feira (17), das 16h às 18h, e no sábado, das 9h às 10h.

Os motoristas recebem panfletos e informações sobre proibição de poluição sonora – que é usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Contran, cujas penalidades previstas são multa e retenção do veículo para regularização; estacionamento em local proibido – que pode gerar multa e remoção do veículo – e estacionar ou transitar de carro na orla, que pode acarretar em multa.

Agentes distribuem panfletos e informações para motoristas em São Francisco de Itabapoana

A abordagem é feita no portal que dá acesso à cidade e a panfletagem mais recente foi realizada na última sexta-feira (10).

A ação é promovida pela Empresa Municipal de Trânsito e apoio da Guarda Civil Municipal, órgãos subordinados à Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

