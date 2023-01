Segundo promotor, unidade oferece agora 400 vagas para cerca de 30 cidade da região; encaminhamento dos alunos com necessidades especiais deve ser feito pela escola e atendimento ocorre no contraturno das aulas. Ação do MP faz estado criar 200 novas vagas na Apae de Bauru

Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou a obrigação de o estado dobrar o número de vagas oferecidas para atendimento de alunos com necessidades especiais na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru (SP).

Com isso, o total de vagas para crianças e adolescentes atendidos pela unidade de Bauru, que recebe alunos de cerca de 30 cidades da região, passará das atuais 200 para 400 vagas, número que será preenchido de acordo com a demanda.

A decisão foi tomada em atendimento a uma ação civil pública de autoria do Ministério Público de Bauru, através do promotor Lucas Pimentel.

Segundo o procurador do MP, a ação foi motivada a partir de demanda surgida durante projeto do órgão que recebe a população para saber de suas necessidades. Ao ouvir de uma família que havia falta de vagas na Apae, o MP entrou com a ação.

Justiça determina que governo estadual aumente vagas na APAE em Bauru

Pimentel explica que a base da ação é que tanto a Constituição Federal como o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) asseguram o atendimento de qualidade a alunos com necessidades especiais.

A ação também exige que o aluno com essa necessidade seja mantido na escola regular, garantindo a sua inclusão, e que as vagas na Apae sejam ocupadas no contraturno escolar.

O encaminhamento dos alunos para essas novas vagas seguirá sendo feito na escola regular frequentada pelo aluno, para onde a família deve encaminhar a documentação médica com indicação da necessidade de atendimento especial.

Promotor Lucas Pimentel explica que a Constituição e o ECA asseguram atendimento a alunos com necessidades especiais

Na sequência, a escola encaminha a documentação a para a Diretoria Regional de ensino (DRE), que é a instância local do estado na área da educação, e a DRE faz o pedido de inclusão desses alunos na Apae.

Segundo Roberto Franceschetti Filho, presidente da Apae Bauru, a entidade atende crianças com vários tipos de necessidades, desde as com alguma deficiência mais severa, mas também as que apresentam autismo em diversos níveis e transtornos de aprendizagem.

“A decisão é importante porque havia muitas crianças e adolescentes sem atendimento multidisciplinar no contraturno escolar, algo que é fundamental para que esses alunos tenha uma vida acadêmica suplementar e possa acompanhar os demais colegas”, disse o dirigente.

Roberto Franceschetti Filho diz que essas 200 novas vagas estarão disponíveis a partir de fevereiro e que devem ser preenchidas rapidamente, em cerca de um mês.

Apae de Bauru atende crianças e adolescentes de cerca de 30 cidades da região

