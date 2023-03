Ação entrega kits de ferramentas para uso dos Yanomami em plantações

Trabalho é feito pela Ação Cidadania. Meta inicial é entregar 1000 kits de ferramentas que incluem terçado, facão, machado e amolador. Ferramentas que são entregues ao povo Yanomami

Ação Cidadania/Divulgação

A Ação da Cidadania iniciou a entrega de kits de ferramentas para o povo Yanomami. Os equipamentos são para os indígenas usarem nos plantios de roças nas comunidades e faz parte da campanha SOS Yanomami, organizada em razão da crise sanitária e humanitária no território.

A meta é entregar 1000 kits de ferramentas que incluem itens como facão, terçado, machado e amolador. A entrega é feita para associações Yanomami e para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funais) para que eles distribuam conforme a prioridade das comunidades.

Desde o início da emergência sanitária Yanomami, decretada em 20 de janeiro pelo governo federal, a Ação Cidadania já doou mais de 20 toneladas de alimentos para o território, fez a entrega de milhares de fraldas, materiais de higiene, roupas de cama e redes para pacientes internados no Hospital da Criança Santo Antônio e na Casa de Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista.

“Podemos dizer que é uma segunda fase da campanha, quando as doações começam a cair e deixamos de ver grandes mobilizações. Nessas horas surgem outras necessidades, até mesmo culturais e regionais, e também aquelas demandas do dia a dia que seguem emergenciais, mas que são percebidas somente por quem faz um acompanhamento contínuo, que é o trabalho que a gente desenvolve. Nossas prioridades agora são o fortalecimento dos povos originários e o retorno dos Yanomami aos seus territórios, após anos de garimpo ilegal e descaso das autoridades. Vamos colaborar para que as terras e moradias sejam recuperadas e que o solo volte a ser fonte de alimentos de quem vive nessas comunidades”, explica Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Kits de ferramentas entregues à Funai em Roraima para serem distribuídos ao povo Yanomami

Ação Cidadania/Divulgação

Desde janeiro, quando a crise sanitária ficou em evidência nacional, a Ação da Cidadania iniciou a entrega imediata de donativos e mobilizou equipes de emergências para apoiar os hospitais com doações de kits de higiene íntima e pessoal, que foram fundamentais para o tratamento e recuperação, principalmente de doenças infecciosas.

As equipes de emergências seguem na região pelos próximos dias. A Ação da Cidadania atua em Roraima, e em todo o Brasil, há quase 30 anos.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária

valipomponi