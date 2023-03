Ação leva água potável e comida para indígenas afetados pela cheia do rio Branco, em RO

Ao todo, cerca de 26 famílias foram atendidas. Enchentes contaminaram poços de água, tornando-as impróprias para consumo. Corpo de Bombeiros de Rondônia entregam água e mantimentos.

A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Rondônia realizaram, no último domingo (26), uma ação emergencial na Terra Indígena (TI) Rio Branco, em Rondônia, após famílias serem afetadas pela cheia do rio Branco.

Mantimentos e água potável foram levados e distribuídos às famílias, já que com a cheia do rio, os poços de água da região ficaram contaminados e impróprios para consumo.

As aldeias Rio Branco, Serrinha, Distrito de Nazaré, Três Irmãos, Nova Esperança, Trindade e Terra Nova receberam o apoio inicial. Ao todo, cerca de 26 famílias foram atendidas.

Em Alta Floresta do Oeste (RO), cerca de 50 famílias foram afetadas pelas chuvas, enquanto que, em Campo Novo de Rondônia (RO), foram 33, de acordo com informações das prefeituras.

De acordo com a Defesa Civil, novas chuvas ocorreram na cabeceira do rio Branco e o nível das águas ainda é alto. Nas últimas aldeias da TI, só é possível chegar pelo rio, já que o trecho de terra foi consumido pelas águas. Com casas e poços inundados, famílias indígenas deixam as aldeias por segurança.

“Fizemos uma visita inicial, conseguimos levar mantimentos e água potável. Nossa expectativa é retornar essa semana com mais alimentos e água para seguirmos viagem até a última aldeia indígena”, afirmou a Defesa Civil Municipal.

A distância até o último ponto acessível por terra é de 87 km. Deste ponto, da Aldeia Tucumã até a Aldeia Palhal, são aproximadamente 5 horas com os barcos carregados.

A prefeitura de Alta Floresta do Oeste determinou uma 2ª ação emergencial para acontecer ainda esta semana. De acordo com a administração municipal, serão distribuídos alimentos, água, roupas e se for necessário, equipes também farão a remoção de indígenas.

Na última sexta-feira (24), o Governo do Estado afirmou que está adotando todas as medidas para atender aos municípios que estão em situação de alerta, e confirmou que já foram atendidas famílias da aldeia Karipuna na região de Porto Velho, com cestas básicas, água mineral e hipoclorito de sódio.

