Ação na Casa do Hip Hop oferece vagas de emprego para início imediato em Piracicaba; veja lista e como participar

A Prefeitura de Piracicaba (SP) realiza nesta terça-feira (7), na Casa do Hip Hop, a primeira edição de um projeto para levar serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) para os bairros. A iniciativa vai oferecer vagas de emprego e linhas de crédito para os participantes.

A ação acontece das 8h30 às 15h e vai oferecer oportunidades para início imediato em empresas cadastradas no Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT). Além disso, são três linhas de microcrédito para empreendedores pelo Banco do Povo, inscrição para cursos gratuitos de qualificação profissional e opções gastronômicas por meio de food trucks do programa Empreenda-Pira.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, residir em Piracicaba e estar desempregados ou em busca do primeiro emprego. As inscrições podem ser feitas na hora. Os candidatos devem levar RG, CPF e cópias do currículo – veja a lista completa de vagas abaixo.

O titular da Semdettur, José Luiz Guidotti Júnior, disse que o programa foi uma estratégia encontrada pela Pasta para ofertar os serviços disponíveis no prédio do Centro Cívico nos bairros.

“Escolhemos a Casa do Hip Hop porque ela é uma referência na Pauliceia em termos de cultura, lazer e cidadania. Temos a certeza de que a comunidade vai abraçar esse evento que estamos realizando em parceria”, frisou Guidotti.

Por meio do Banco do Povo, serão oferecidas três linhas de crédito em condições especiais para públicos distintos pelo Empreenda Rápido, Empreenda Afro e Empreenda Mulher.

A unidade do Banco do Povo de Piracicaba possui mais de R$ 6 milhões em caixa, que podem ser liberados com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades para empreendedores que apresentem projetos investindo no município.

Os cursos gratuitos disponíveis são os de pintor residencial, limpeza e desinfecção de caixa d’água e para o Programa Trabalho em Equipe, tendo como público-alvo desempregados e jovens em busca do 1º emprego.

Vagas

As vagas ofertadas nesta terça são:

analista administrativo pleno/sênior

analista comercial

analista contábil

analista de assuntos regulatórios

analista de compras

analista fiscal

aprendiz

assistente administrativo

assistente administrativo fiscal

assistente de contas a pagar e receber

assistente de vendas

auxiliar de caixa

auxiliar de cozinha

auxiliar de estoque

auxiliar de limpeza

auxiliar de montagem

auxiliar mecânico

auxiliar técnico

balconistas

caldeireiro

colorista

confeiteiro

consultor de vendas

coordenador de TI

cozinheiro

desenhista projetista

desenvolvedor PHP

eletricista automotivo

eletricista montador

entregador

gerente de loja – panificadora

gerente de operações logísticas

jardineiro

líder de limpeza

mandrilhador

marceneiro

mecânico de manutenção

mecânico de refrigeração

montador de móveis

motorista de caminhão CNH “D” ou “E”

motorista entregador CNH “A” ou “B”

operador de empilhadeira

operador de furadeira radial

operador de loja

operador de máquinas

operador de produção

operador e programador CNC

operador de telemarketing

padeiro

repositor de mercadorias

representante de vendas

secretária

técnico em eletrotécnica

torneiro mecânico

vendedor automação residencial

vendedor de loja de tintas

vendedor de ótica

vendedor externo

vendedor interno

vendedor de loja para trabalhar em shopping

vendedor para materiais elétricos

Serviço

O quê: Programa Semdettur nos Bairros

Quando: Terça-feira (7), das 8h30 às 15h

Onde: Centro Comunitário da Pauliceia/Casa do Hip Hop (Rua Jaçanã Altair Pereira Guerrini, 200)

