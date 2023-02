Ação noturna para vacinação contra a Covid-19 ocorre em Nossa Senhora do Socorro

Todas as faixas etárias liberadas para a imunização podem participar. Nossa Senhora do Socorro realiza ação noturna para vacinação contra a Covid-19

Oito unidades Básicas de Saúde de Nossa Senhora do Socorro funcionarão das 18h às 21h desta terça-feira (28) para vacinação da população contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade.

A ação noturna contempla todas as faixas etárias liberadas para a imunização, que é a partir dos seis meses de idade.

Para receber as doses é preciso levar o RG, CPF, cartão do SUS e relatório médico (no caso dos imunossuprimidos).

Pontos de vacinação

UBS Gabriel Alves da Paixão (Fernando Collor)

UBS Mugival Messias (Marcos Freire I)

UBS Augusto César Leite (Marcos Freire II)

UBS Heitor Dias (Albano Franco)

UBS Eduardo Vital (Conjunto Jardim)

UBS Muciano Cabral (Guajará)

UBS Gilton Rezende (Parque dos Faróis)

UBS Santa Cecília (Santa Cecília)

Mata