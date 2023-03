Ação reúne dezenas de voluntários para limpar a praia Brava, em Itajaí

Voluntários caminharam pela orla da Praia Brava, em Itajaí, para recolher o lixo descartado de forma incorreta No último dia 11 o céu amanheceu com nuvens e o sol chegou de mansinho trazendo o recado: vai dar praia… E praia boa é praia sem lixo. Para garantir a qualidade da areia e das águas claras da Praia Brava, reduto de surfistas e turistas, dezenas de voluntários se uniram para lutar pela preservação das belezas naturais do local.

A 4ª edição da Ação Brava Limpa, uma iniciativa da CN Empreendimentos, em parceria com o Instituto Itajaí Sustentável (INIS), Eco Local Brasil, Central de Exames, AnaSol Protetor Solar e Voo Livre Restaurante e HubSC, reuniu cerca de 60 pessoas para realizar a limpeza da praia. Eles participaram de uma palestra de conscientização, caminharam pela orla e recolheram o lixo contribuindo para manter a Brava limpa e aconchegante. Com a iniciativa, além da satisfação de fazer o bem, os voluntários foram presenteados com brindes da ação e puderam desfrutar de um momento de autocuidado, com aferição de pressão e taxa glicêmica pela equipe da Central de Exames.

Garantir o bem-estar de quem visita ou convive com a praia, esse é o sentimento do voluntário e morador da Praia Brava, Daniel Gustavo que faz questão de sempre participar da ação. “O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para o nosso futuro, né? Eu acho que tem muita importância a limpeza da praia em conjunto, em comunidade, ou até individual, por que a praia é nossa. Sujou, cata, leva… Acredito que isso é muito importante para o nosso futuro, para nossos filhos e nossa natureza. Esse é caminho”, afirma.

Com tanto empenho e dedicação, o resultado foi surpreendente: 52kg de resíduos retirados da praia. Foram recolhidos da natureza embalagens, canudos, latas, tampas, bitucas de cigarro. E todo tipo de plástico, que tanto faz mal para os oceanos e a vida marinha.

Ação Brava Limpa

Nesses quatro anos de Ação Brava Limpa já foram retirados do meio ambiente 266kg de resíduos. Pequenos gestos como este, podem transformar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Como uma construtora e incorporadora que atua prioritariamente na Praia Brava é fundamental que tenhamos consciência da importância de cuidar do nosso bairro, nosso local. A Brava é um paraíso que precisa ser preservado para as próximas gerações e a CN sempre vai fazer sua parte para garantir qualidade de vida para nossa comunidade!”, enfatiza o fundador e CEO da CN Empreendimentos, Pedro Nozor Ferreira Neto.

Para o diretor comercial do grupo Central de Exames, apoiador da ação, Leonardo Pocai, é fundamental preservar o meio ambiente e cuidar da praia. “A Brava é um patrimônio de Itajaí e região e nada mais justo nestes 25 anos do grupo, completados este ano, poder retribuir à comunidade por meio dessa ação de cuidado com o meio ambiente”, disse.

O analista ambiental do INIS, Marcel Ferrari, enfatiza que os usuários da praia precisam compreender a importância da preservação. “A limpeza da praia é extremamente importante para sensibilizar e engajar as pessoas na causa, e mostrar que todos têm que fazer a sua parte. Esse é o quarto evento da Brava Limpa, então a gente vê que está ganhando corpo, já se estabeleceu, é permanente e é extremamente importante para a preservação do meio ambiente”, fala.

Retorno à sociedade

Para garantir que esse lixo tenha uma destinação correta, a Ação Brava Limpa também conta com o apoio da Eco Local Brasil, uma organização não governamental (ONG) que realiza mais de 280 ações por ano para combater o lixo marinho no país. A entidade já retirou das praias mais de 182kg de resíduos. Além disso, a Eco Local também realiza o gerenciamento do material recolhido. “Ao invés desse lixo que foi tirado ir direto para um lixão, ele é separado e transformado em mesa, banco, carrinho, quilha, utensílios domésticos e gera uma cadeia de transformação”, explica o coordenador Jean Lorenzon.

CN Empreendimentos

Fundada em 2009, a CN Empreendimentos tem forte atuação na Praia Brava. A construtora integra as quatro últimas edições do ranking de empresas que mais crescem no país realizado pela revista Exame e também entrou para a lista INTEC das 100 maiores construtoras do Brasil. Nos quase 14 anos de atuação, já entregou oito obras e atualmente tem quatro projetos em execução e um lançamento ainda este mês na Praia Brava. Um dos grandes diferenciais da CN é o foco em sustentabilidade, traduzido em projetos e certificações nacionais e internacionais. Entre os reconhecimentos está a certificação em duas categorias (“água potável” e “saneamento e busca de cidades e comunidades sustentáveis”) no Programa Selo Social do município de Itajaí, uma estratégia para estimular o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), recebido pela realização da Ação Brava Limpa.

