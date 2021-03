è Accaduto veramente : Beatrice beccata nel week end romantico con il protagonista di Uomini e Donne

Si vocifera già da tempo che sia nato del tenero tra le due non scelte del trono classico di Uomini e Donne, Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura. Oggi i due tornano a far parlare di se con delle chat notturne che fanno ben sperare gli amanti del lieto fine. Lei è stata rimandata a casa da Davide Donadei, che ha preferito uscire dal dating show di Maria De Filippi con Chiara Rabbi con la quale per il momento le cose sembrano andare per il meglio. L’ex tronista si è molto preoccupato per la ragazza ed è scoppiato in lacrime quando le ha detto di non voler stare insieme a lei.

La reazione di Beatrice Buonocore durante la puntata della scelta a Uomini e Donne è stata arrabbiata. Ha accusato Davide di averla illusa, di averle fatto credere che tra loro ci sarebbe stato un futuro, per poi annullare di colpo ogni sua speranza. La ragazza si era detta innamorata del tronista, ma oggi sono passate settimane e pare sia sulla strada della ripresa. “La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi poi, nel senso che fai le cose, magari ti dimentichi, poi vai in Tv, ti riguardi e dici ‘Cavolo! Riguardavo le puntate e pensavo che a Davide avrei detto tante di quelle cose in più che non ho detto“.

Un po’ di amarezza c’è per come sono andate le cose, si capisce chiaramente dalle parole che Beatrice Buonocore ha rilasciato in un’intervista. La ragazza però ha anche aggiunto che dopo un po’ la sofferenza va via e si riprende la vita di sempre. Completamente differente è stata invece la reazione di Giorgio Di Bonaventura davanti alla scelta di Sophie Codegoni. La bella e giovanissima tronista di Uomini e Donne ha scelto Matteo, come in molti speravano. Il ragazzo, scartato, non si è arrabbiato ma ha speso solo belle parole per la ragazza, augurandole il meglio.