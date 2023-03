Accoltellamento sul bus a Reggio Emilia davanti alla questura: ferito alla testa è grave

Reggio Emilia, 16 marzo 2023 – Un uomo senegalese regolare sul nostro territorio, di 41 anni è stato accoltellato alla testa, probabilmente con un cutter, mentre si trovava su un autobus all’altezza di viale Piave, sulla Circonvallazione di Reggio Emilia, proprio davanti alla questura.

È successo intorno poco dopo le 18 all’interno del mezzo di trasporto pubblico urbano della linea 5 che collega Rivalta alla Stazione Mediopadana. Tre persone hanno cominciato a litigare per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, quando all’improvviso uno di loro ha estratto un taglierino e lo ha colpito alla testa.

A bordo c’erano altri passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. L’aggressore è scappato appena si sono aperte le porte e con lui

anche un presunto complice.

A lanciare l’allarme è stato il conducente che ha avvertito la sala operativa di Seta dalla quale è partita la chiamata al 113. Sul posto un’ambulanza e un’automedica che hanno soccorso la vittima che era a terra sul bus in un lago di sangue.

È stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova in codice rosso, ma dai primi accertamenti non risulterebbe essere in pericolo di vita. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia di Stato con l’ausilio della Scientifica che ha eseguito il sopralluogo per raccogliere reperti e tracce biologiche.

Sono state avviate le ricerche dei responsabili anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul bus.

