accordo-asl-e-fondazione-varrone-per-un-mega-centro-vaccinazioni-di-540-metri-quadrati

Il centro sorgerà presso l’ex stabilimento Bosi in via Salaria per l’Aquila dalla Redazione

sabato 23 gennaio 2021 – 11:01 Il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e il Presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio hanno firmato un accordo per la realizzazione di un Centro vaccinazioni anti Covid19 all’interno di un padiglione dell’ex stabilimento Bosi, in via Salaria per l’Aquila. Il Centro vaccinazioni anti Covid19 di Rieti, tra i più grandi attualmente realizzati nel Lazio, consentirà la somministrazione del vaccino a tutta la popolazione residente. La Campagna vaccinale infatti, dopo aver interessato gli operatori sanitari e sociosanitari, nonché personale ed ospiti delle strutture residenziali per anziani, procederà con la vaccinazione della popolazione ultraottantenne ed a seguire, con le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e progressivamente la restante popolazione secondo un ordine di priorità, che tiene conto del rischio di malattia, del tipo di vaccino e della disponibilità. Il Centro vaccinazioni anti covid19 di Rieti, la cui apertura è prevista per i primi giorni di febbraio, avrà un’area coperta di 540 metri quadrati all’interno della quale saranno ospitati una sala di attesa di 130 metri quadrati con 44 posti a sedere, 4 ambulatori per la raccolta particolareggiata delle notizie che riguardano il paziente, 5 ambulatori per la somministrazione dei vaccini provvisti di poltrone adatte per prelievi e infusioni, ognuno di circa 8 metri quadrati, un’area di osservazione clinica post vaccinale di circa 110 metri quadrati con 38 posti a sedere e un’area di emergenza di circa 20 metri quadrati. L’area antistante il Centro, sarà dotata di un ampio parcheggio e un’area di emergenza provvista di mezzi di soccorso. «È fondamentale vaccinare quante più persone possibili contro il Covid e abbiamo bisogno dello spazio per farlo – spiega il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo. Con l’apertura di questo maxi centro vaccinazioni riusciremo a centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati per lasciarci al più presto alle spalle questo periodo difficile e riprendere tutte le nostre attività in serenità e sicurezza. Ringrazio la Fondazione Varrone e il presidente D’Onofrio per lo sforzo condiviso, a tutela di tutta la popolazione residente». «L’apertura di un centro così grande negli spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione – spiega il Presidente della Fondazione Varrone Antonio D’Onofrio – consentirà alla Asl di Rieti di portare avanti in modo massiccio la Campagna vaccinazioni nel reatino, ed é quello che serve per accelerare l’uscita dalla pandemia. Mi dispiace che la notizia sia stata anticipata alla stampa in modo non corretto. Abbiamo affiancato la Asl di Rieti in questa operazione perché questo è il nostro ruolo e grazie alla piena sintonia che c’è con la Direzione Generale della Asl di Rieti. Stiamo lavorando gomito a gomito per attivare un servizio decisivo per il territorio e insieme siamo qui a presentarlo alla città». Si ringrazia per la collaborazione, la Provincia di Rieti, il Comune di Cittaducale e il Consorzio Sviluppo Industriale Rieti. Lo comunica la Direzione Aziendale della Asl di Rieti.