accordo-ue-sul-price-cap-del-gas:-fissato-a-180-euro-al-megawattora

Dopo mesi di trattative i membri dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas, fissandolo a 180 euro al megawattora, una cifra ben più bassa dei 275 euro proposti a novembre dalla Commissione. Anche la Germania ha dato la sua approvazione. Contraria, invece, l’Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti.

Il tetto sarà in funzione dal prossimo 15 febbraio e scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno tre giorni.

Non si è fatta attendere la risposta della Russia. “È un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato, reagiremo”, ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

“Una vittoria”, invece per la premier Giorgia Meloni, che al Museo ebraico di Roma per la cerimonia di Hanukkah ha dichiarato: “Vengo qui con una piccola grande vittoria, più grande che piccola: siamo riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa”.

“È stato l’accordo più difficile da trovare”, ha commentato in conferenza stampa Jozef Sikela, ministro dell’Industria della Repubblica Ceca. “Una volta ancora abbiamo dimostrato che l’Ue è capace di arrivare ad un’intesa. Il negoziato non è stato facile, ma credo che siamo arrivati ad un compromesso equilibrato” tra un prezzo troppo elevato per cittadini e imprese e “le salvaguardie necessarie” per le forniture”.

Per Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tetto di 180 euro al megawattora è “sicuramente più basso rispetto a quello con cui si era cominciata la discussione”, ma “rimane un prezzo alto rispetto ai prezzi industriali”.

