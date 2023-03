E’ stato trovato nella sua abitazione a Foggia, sotto un cumulo degli oggetti che era solito accatastare in casa, l’80 enne Raffaele Lioce di cui si erano perse le tracce da circa due mesi e mezzo. La prefettura aveva attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e lo scorso 17 febbraio i vigili del fuoco erano entrati nella sua abitazione ma non l’avevano trovato, anche perché era difficile cercare data l’enorme quantità di oggetti accumulati in casa. Oggi il corpo dell’uomo è stato trovato da una ditta incaricata dall’Asl di svuotare l’appartamento.

The post Accumulatore seriale trovato morto sotto cataste di oggetti appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vittorio Rienzo