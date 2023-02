Acesso a Santo Anastácio é alterado devido a obras de recuperação no pavimento da Rodovia Raposo Tavares

Alças do dispositivo serão fechadas de modo parcial e total, a partir desta terça-feira (28). Obras de manutenção no km 597,300 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) alteram acesso à Santo Anastácio (SP)

A partir desta terça-feira (28), o trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) que dá acesso a Santo Anastácio (SP) sofrerá alterações no tráfego de veículos devido a obras de recuperação de pavimento no km 597,300.

Segundo a Concessionária Cart, responsável pela administração da via, para a realização dos trabalhos, será necessário alterar o tráfego no local, com interdições totais e parciais nos dois sentidos. O serviço de manutenção será executado das 6h30 às 18h30, até este domingo (5).

Nesta terça-feira (28), o trânsito seguirá com estreitamento de pista nas alças do dispositivo. Já entre quarta-feira (1º) e domingo (5), haverá interdições totais de algumas alças em ambos os sentidos. Com isso, os motoristas devem se atentar no local e poderá ser necessário dirigir-se para o próximo dispositivo para, assim, seguir viagem.

Devido tais restrições, os motoristas que utilizarem a via em manutenção, devem redobrar atenção à sinalização presente no local.

A Cart orienta aos condutores que desejam trafegar pelas alças de acesso, que dirijam em velocidade reduzida, com atenção ao fechamento programado.

Os condutores que estiverem na Avenida Bartolomeu Ortiz Oliver, em Santo Anastácio, e na Rodovia Raposo Tavares, poderão utilizar os retornos dos dispositivos localizados no km 599,900 e km 591,970.

Durante a noite, o tráfego nas alças do dispositivo estará liberado.

A recuperação do dispositivo será realizada com aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio.

