Acesso de anel viário à D.Pedro I, em Campinas, terá bloqueios para obras nesta quarta; veja desvios

Rota das Bandeiras

O acesso do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083) para a pista sentido Jacareí (SP) da Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas (SP), terá bloqueios em dois horários, nesta quarta-feira (29) para obras de substituição de uma defensa metálica do trecho. Veja, em tempo real, a situação do trânsito.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a primeira interdição é das 10h às 11h30, e a segunda ocorre das 13h às 14h30. A proteção foi danificada após um acidente no fim de semana e os fechamentos ocorrem em horários para tentar reduzir impactos no trânsito, destacou a empresa.

Como desviar?

Durante os momentos de interdição na alça do km 1 do anel viário, o motorista precisa acessar a pista sentido Anhanguera (SP-330) da Rodovia D. Pedro I e pode fazer o retorno à pista sentido Jacareí à frente, no Trevo da Leroy Merlin.

Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU pelo telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Vittorio Rienzo