Achille Lauro, cosa faceva da piccolo? “Mia mamma mi ha trovato in camera..” la confessione

Il cantante Achille Lauro ha confessato che cosa faceva solitamente da piccolo e poi si è lasciato andare ad altre dichiarazioni sulla sua vita privata.

Achille Lauro (Foto dal web)

Achille Lauro è stato ospite all’ultima puntata di Domenica In, in onda domenica scorsa. L’ospite è molto amico della conduttrice Mara Venier, come confessato da loro stessi. I due si conobbero nel corso dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo e da allora hanno creato un bel rapporto di amicizia.

Il trapper è ormai diventato uno dei cantanti più famosi in Italia, soprattutto nel suo genere. Recentemente è uscita la canzone Mille, in collaborazione con Fedez e Orietta Berti. Il singolo estivo sta avendo un ottimo successo, infatti è prima in molte classifiche italiane.

Famosi sono i travestimenti del cantante proveniente da Verona e in generale i suoi look davvero stravaganti e strani. Prossimamente uscirà su Amazon Prime la serie Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, in cui parteciperà insieme al suo amico e chitarrista Boss Doms.

Achille Lauro, ecco la confessione fatta a Mara Venier.

Ecco cosa ha detto il cantante veronese:

“C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e intenso, questi anni anche sono stati impegnativi ma me la sono goduta di più”.

Poi, ha continuato ricordando cosa faceva da bambino:

“A dodici anni mia madre mi trovava in camera mentre scrivevo poesie e testi. Era una sorta di autoanalisi, capivo chi ero, mi conoscevo. In quel momento non era musica, ma vita. Ho avuto la fortuna di capire subito cosa mi piacesse fare”.

Quindi, Achille Lauro, ha avuto la passione per la scrittura fin da piccolissimo e il suo percorso per diventare un cantante di successo non è stato per niente facile ma ci è voluto tanto impegno e, come ha detto stesso lui, non è stata una cosa improvvisata o frutto del caso.