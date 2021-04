achille-lauro-da-pio-e-amedeo:-baci-e-parodia-virale-a-felicissima-sera

Una parodia dissacrante quella andata in onda nel corso del secondo appuntamento di Felicissima Sera. Pio e Amedeo hanno ricreato uno dei celebri quadri di Achille Lauro portati in scena durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo. I due comici pugliesi hanno fatto il loro ingresso in scena entrando in abito da sposa sulle note di Me Ne Frego, proprio come aveva fatto l’artista in una delle sue esibizioni. Il segmento dedicato a Lauro, tra le rivelazioni della musica italiana degli ultimi anni, si è trasformato in una parodia del suo stile eccentrico e trasgressivo che è diventata virale sui social.

Sul finire della canzone, è arrivato lo stesso ragazzo che ha assistito al bacio tra Pio e Amedeo sul palco di Felicissima Sera. Poi si è sottoposto alla temuta intervista del duo comico, che hanno ‘modernizzato’ Baglioni e messo in imbarazzo. Tra un’interruzione e l’altra, Achille Lauro ha regalato anche un aneddoto molto curioso sulla sua amicizia con Boss Doms, il suo chitarrista:

“Se ci siamo conosciuti in chiesa facendo i chierichetti? Tutto vero”

Ha parlato anche sua esperienza sanremese, spiegando di avere fatto tre Festival molto diversi. Il momento più iconico per lui è stato quello del mantello e della tutina. Sulla sua trasgressione ha confessato che, dal suo punto di vista, le canzoni abbiano tutte fondamentalmente un colore, ma lui porta il suo immaginario e non per forza deve essere visto come trasgressione.

Il momento più iconico, però, è stato quella della parodia di Rolls Royce, riscritta e trasformata per l’occasione con il titolo di Fiat Punto, con tanto di bacio tra Achille Lauro e Pio, che a sua volta ha citato quello tra il cantante e Boss Doms.

Classe 1988, Boss Doms è un amico storico di Achille Lauro ed è sposato con Valentina Pegorer. Dal loro amore è nato un figlio. Come Lauro non è gay, sebbene le esibizioni sul palco con il cantante siano state definite ambigue sotto il profilo dell’orientamento da molte persone, ‘libere’ è il termine che meglio si adatta a tutto ciò, senza pregiudizi né altro.

Intanto il nuovo album Lauro di Achille Lauro è schizzato in vetta. Uscito venerdì 16 aprile scorso è immediatamente balzato in testa alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi. Al termine della seconda puntata di Felicissima Sera ha cantato dal vivo il suo ultimo singolo che si chiama Marilù.