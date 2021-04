Achille Lauro: il padre è un’alta carica dello Stato | Ecco chi è e cosa fa

Achille Lauro è un cantante famoso e molto chiacchierato per i suoi look originali e provocatori. Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Il padre è un funzionario dello Stato, ecco di cosa si occupa di preciso.

Achille Lauro è un noto cantautore e rapper italiano che ha conquistato il successo con Young Crazy EP e l’album Dio C’è. Si è subito distinto per il suo stile molto provocatorio sia nell’abbigliamento che nei suoi lavori in cui parla, per esempio, del mondo della droga che lui stesso ha frequentato.

Ha già partecipato al Festival di Sanremo in tre occasioni negli ultimi anni, l’ultima delle quali come ospite con un seguito di polemiche per i quadri che hanno accompagnato le sue esibizioni. L’artista però, com’è risaputo, ama shockare e stupire e senza questi elementi non sarebbe se stesso.

La sua ultima apparizione pubblica è stata alle Iene dove ha presentato il suo nuovo singolo Marilù e ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato come sia stato schiaffeggiato in amore, perché se lo meritava e come non esisterebbe a stare insieme con una fan settantenne. Il trapper non ama parlare della sua vita privata, ma il difficile e tormentato rapporto col padre ha meritato un posto nelle interviste, voi sapete chi è e di cosa si occupa?

Il burrascoso rapporto col padre

E’ noto che tra i due non scorresse proprio buon sangue e che abbiano avuto un rapporto piuttosto contrastato. A 14-15 anni il rapper è andato a vivere in una comune di artisti insieme a Federico detto Fet, il fratello maggiore. A Di Più l’uomo aveva confessato di essere stato un padre ingombrante e che i suoi figli a un certo punto avevano iniziato a frequentare persone molto diverse rispetto all’ambiente borghese in cui lui voleva crescerli.

A sua volta il figlio, in un’intervista di alcuni anni fa con Mara Venier a Domenica In ha confessato che il padre era una persona onesta, molto intellettuale e che finalmente, dopo le incomprensioni del passato avevano recuperato un po’ il loro rapporto. Chi è dunque questo genitore così controverso?

Nicola De Marinis: chi è

Nicola De Marinis è un docente universitario e magistrato della Corte di Cassazione, consigliere della sezione lavoro. Proviene da una famiglia di alti funzionari dello Stato dove ci sono: un nonno prefetto, parenti come un viceprefetto e un ex Procuratore della Repubblica di Bari. Non è un caso se papà Nicola sognava una carriera simile anche per i figli. Così però non è stato.

Ammette che lui e il figlio non abbiano avuto un buon rapporto durante la crescita del ragazzo, ma nega che il performer abbia avuto esperienze drastiche come quelle di cui ha parlato per esempio nel libro Io Amleto. Ora ha riconosciuto il genio del figlio, è orgoglioso di lui e sostiene di sentirlo spesso, avendo con lui, finalmente, un confronto da pari, da uomo a uomo.

