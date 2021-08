achille-lauro-posta-una-foto-con-fedez-e-chiara-ferragni-e-il-web-impazzisce

Achille Lauro insieme a Fedez e Chiara Ferragni in Sardegna. Lo scatto condiviso sui social dal noto cantante ha fatto impazzire davvero tutti. In tanti infatti non hanno potuto fare a meno di commentare e per i fan la sorpresa è stata davvero incredibile. Ma, quando è nata questa splendida amicizia?

Il successo di Achille Lauro insieme a Fedez e Orietta Berti

Ormai da diverse settimane Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti dominano le classifiche musicali con il loro singolo di successo intitolato ‘Mille’. Nello specifico Lauro e Fedez, che si sono conosciuti proprio dietro le quinte dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno prima pianificato la realizzazione del brano e successivamente hanno preso una decisione molto importante ovvero quella di coinvolgere la famosissima Orietta Berti anche lei in gara all’ultimo Festival di Sanremo. La loro collaborazione ha ottenuto un grande successo e Mille è infatti uno dei brani più ascoltati delle ultime settimane, tanto da essersi aggiudicato anche la prima posizione nella classifica dei ‘Top Singoli’.

Il post di Achille Lauro sui social

Nelle scorse ore proprio Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, ha condiviso su Instagram una bellissima fotografia in compagnia del collega Fedez e della moglie Chiara Ferragni. E sotto alla foto il cantante ha semplicemente scritto ‘Grease’. La fotografia in questione è stata scattata in Sardegna e testimonia che tra i due oltre che una bellissima collaborazione artistica è anche nata una splendida amicizia.

Achille Lauro insieme ai Ferragnez

La fotografia postata su Instagram da Achille Lauro ha davvero lasciato tutti senza fiato. Il noto rapper ha quindi voluto immortalare un bellissimo momento trascorso non semplicemente con due amici ma con una delle coppie più amate e chiacchierate d’Italia ovvero i ‘Ferragnez’.Nella fotografia in questione è possibile notare la presenza della bellissima Chiara Ferragni al centro tra il marito e il collega-amico. Il trio non perde l’occasione di abbracciarsi e di mostrare dei bellissimi sorrisi guardando l’obiettivo. A catturare in particolar modo l’attenzione dei followers è stata ancora una volta la bellezza di Chiara Ferragni. La giovane influencer ed imprenditrice indossa una splendida canotta colore oro e un jeans strappato. E anche in questo caso il suo look ha lasciato tutti senza parole. Lo scatto postato su Instagram da Achille Lauro ha ottenuto migliaia di like ed inoltre sono stati davvero in tanti a lasciare dei commenti. Tra questi anche diversi personaggi dello spettacolo.