achille-lauro,-risolto-il-mistero-sull’amore:-chi-ha-occupato-il-suo-cuore

Sono in molti a farsi delle domande sulla vita sentimentale del cantante, di recente è spuntato un nome.

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro è nato Verona dal Nicola, professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione di Gravina in Puglia e Cristina Zambon.

Cresciuto a Roma all’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica.

Come molti sapranno ha partecipato alle edizioni del Festival di Sanremo del 2020, in gara con il brano Rolls Royce insieme all’amico e produttore Boss Doms, e nel 2021 ha emozionato il pubblico con i suoi “quadri” musicali.

Nel corso delle 5 opere presentate, Lauro ha omaggiato il glam rock esibendosi con l’inedito Solo noi, il Rock n’ Roll con Bam Bam Twist in un’esibizione tributo alla grande Mina, il Pop sulle note di Penelope eseguito insieme a Emma Marrone, il Punk Rock con i brani Me ne frego e Rolls Royce, e in ultimo la Musica Classica con C’est la vie.

Oggi l’artista è conosciuto in tutta l’Italia e come accade spesso i fan sono curiosi di scoprire tutti i retroscena della vita privata e sentimentale del cantante. Di recente però qualcosa è emerso.

Achille Lauro, chi è la compagna del cantante? Chi è Francesca?

Lauro sulla sua vita sentimentale ha sempre raccontato poco, ma un anno fa, intervistato a Domenica In da Mara Venier, ha rivelato di essere fidanzato. Senza aggiungere ulteriori informazioni.

Nel 2020, in occasione dei festeggiamenti del suo trentesimo compleanno, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha paparazzato l’artista in compagnia di una ragazza. Secondo quanto riportato si chiamerebbe Francesca.

Tempo dopo però, lo stesso artista ha ironizzato sulla questione, rivelando che la ragazza della foto in questione è in realtà la sua sorellastra.

Per il momento sull’artista non sono emerse ulteriori indiscrezioni in merito a possibili relazioni. Chissà se in futuro il cantante sarà meno vago sul tema?