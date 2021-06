achille-lauro-si-lascia-andare-su-chiara-ferragni,-fedez-non-ci-sta:-“scusa”?

La videoclip sul siparietto tra i due rapper sconvolge i fan dei Ferragnez. All’artista scappa una parolina di troppo ed è bufera!

Ormai tra Fedez e i suoi fan non c’è più alcun segreto che tenga! Il rapper italiano, membro della cinica famiglia, Ferragnez è stato portagonista di un video “bomba” che ha sensibilizzato i sentimenti più intimi.

I follower di Instagram e delle altre piattaforme social ormai hanno fatto l’abitudine ad assistere alle critiche o apprezzamenti di un vip, pulito e sincero, dentro e fuori di sè.

Basta pensare all’ultimo atto di solidarietà che Fedez ha regalato al pubblico, gettando fumo negli occhi della giustizia italiana. Non sono mancate per lui, meritatissime standing ovation e sostegni, volti a far cadere (si spera) una volta e per tutte, l’ingiustizia e la corruzione.

Stavolta però il discorso tra una chiacchierata e una risata buffa con il suo collega e rapper, Achille Lauro è ricaduto sull’amore

Tra rapper italiani, la gelosia regna sovrana

Per chi conosce per filo e per segno tutti i movimenti di Fedez, il capofamiglia dei Ferragnez, volti a rendere migliore questo mondo non può non sapere che in amore…

Guai a chi tocca la mia Chiaretta!

Il riferimento è all’imprenditrice milanese, con la quale, il rapper italiano condivide casa e due meravigliosi bambini, di cui una appena nata.

Poche ore fa sul web è spuntata una videoclip che ritraeva il cantautore di “Bimbi per strada“, in compagnia del grande amico, Achille Lauro, altra specialità di questo genere. I due probabilmente si erano incontrati per mettere in piedi un progetto musicale, nuovo di zecca.

Durante l’intervallo, Fedez ha voluto far sapere come andavano le cose in redazione e con tutta la felicità di questo mondo le annuncia che è in compagnia di Achille. Il rapper milanese invita l’ex sanremese, autore di quadri speciali a mandare un saluto alla compagna.

LEGGI ANCHE>>>Grave lutto per Emanuele Filiberto: il triste annuncio

Dopo la presentazione del marito arriva quella di Lauro che si lascia scappare un

Ciao amore ci vediamo a Roma…

La risposta dell’artista gela il cuore di Fedez che prima di guardarlo negli occhi per capire se lo diceva realmente o meno ha abbozzato con un

Come amore, scusami…

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Gemma cambia gusti! La dama punta una donna, a chi fa la corte?

I fan sono certi che il cantautore veronese sia incappato in un malinteso, senza precedenti, che per un attimo aveva gridato alla gelosia del marito, iperprotettivo di Chiara Ferragni!