Acidente com caminhão causa uma morte e interdita a BR-226 no interior do RN

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) em Florânia, na região Central potiguar. Acidente interdita a BR-226 nos dois sentidos na altura do município de Florânia, no RN

Um acidente envolvendo pelo menos um caminhão resultou na morte de um homem de 49 anos e interditou a BR-226, na altura do município de Florânia, na região central potiguar, na manhã desta sexta-feira (3).

As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 10h30.

De acordo com a corporação, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 231 da BR por volta das 9h.

O trânsito está totalmente interditado, em ambos os sentidos da rodovia federal, na altura da Serra da Garganta.

Segundo a PRF, o acidente envolveu um veículo articulado de carga (cavalo trator e semireboque). A vítima estava só no veículo.

A causa do acidente não foi informada até a última atualização desta matéria.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a orientação é que motoristas que precisem passar pela região busquem outro trajeto alternativo, seguindo na BR 427, RN 288 e RN 118, conforme mapa.

