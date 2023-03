Acidente com capotamento e incêndio mata homem de 46 anos em rodovia de Santa Bárbara

Um veículo capotou e, logo em seguida, foi atingido por outro que vinha atrás, o que fez com que ambos pegassem fogo. O motorista do outro carro não sofreu ferimentos. Pronto-Socorro Municipal Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste

Divulgação/ Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Um homem de 46 anos morreu após sofrer um acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste (SP), na noite desta quinta-feira (30). A batida foi no quilômetro 134 da via.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando o motorista de um Chevrolet Ônix perdeu o controle do seu veículo e capotou, parando na faixa de rolamento.

Logo em seguida, um veículo modelo I/JAC T8 que vinha atrás colidiu com o Ônix e, com isso, os dois acabaram pegando fogo com o impacto.

O motorista do carro capotado foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do I/JAC T8, que tem 51 anos, não teve ferimentos.

Polícia Civil investiga

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil investiga o caso.

Foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como homicídio culposo – sem intenção de matar – na direção do veículo automotor no Plantão Policial da Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano