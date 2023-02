Acidente com carro e motos deixa quatro mortos e três feridos na ERS-122, diz CRBM

Segundo Comando Rodoviário da Brigada Militar, motocicletas colidiram contra veículo que vinha no sentido contrário da rodovia, em Farroupilha, na Serra. Vítimas não tiveram nomes divulgados. Acidente envolvendo motocicletas e carro deixou vítimas e feridos na ERS-122

Divulgação/CRBM

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após a colisão entre um carro e duas motos na ERS-122, em Farroupilha, na Serra do Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) por volta das 16h30 deste domingo (26), próximo ao km 56 da rodovia, na região do distrito de Nova Milano.

Conforme o CRBM, as motocicletas colidiram frontalmente contra o veículo que vinha no sentido contrário da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo esclarecidas.

Os ocupantes de uma das motocicletas, ambos com 34 anos, e a passageira do carro, sem identificação, morreram no local. O condutor da outra moto, um homem de 30 anos, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), mas não resistiu. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital São Carlos. Uma pessoa está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado gravíssimo.

O trânsito no local chegou a ser bloqueado para atendimento da ocorrência e trabalho da perícia, mas a rodovia foi liberada entre o fim da tarde e o início da noite.

ERS-122 teve bloqueio no km 56 após acidente com vítimas

Divulgação/CRBM

