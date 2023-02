acidente-com-moto-deixa-homem-morto-e-mulher-ferida-em-avenida-de-sousas,-em-campinas

Acidente ocorreu por volta das 21h desta segunda-feira (20) de carnaval na Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros. Homem tinha 26 anos e morreu no local. Mulher, de 23, foi levada ao HC da Unicamp. Acidente com moto deixa homem morto e mulher ferida em Campinas

Um homem de 26 anos morreu após a moto em que estava bater contra um poste na Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, em Sousas, distrito de Campinsa (SP). O acidente foi na noite desta segunda-feira (20) de carnaval e uma mulher, que estava junto com ele, ficou gravemente ferida.

De acordo com a Guarda Municipal, a colisão foi por volta das 21h, no sentido Centro. Um morador acionou a corporação informando sobre o ocorrido. Ainda não se sabe o que fez o piloto perder o controle da direção.

A equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontrou os dois caídos no asfalto; o rapaz já sem vida. A mulher, de 23 anos, estava inconsciente, mas respirando, e foi levada ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.

A área do acidente ficou isolada e o trânsito precisou sre desviado. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

A ocorrência foi apresentada na 1ª Delegacia Seccional de Polícia.

