acidente-com-quatro-carros-e-uma-moto-deixa-duas-pessoas-feridas-em-natal

Após colisão, motorista perde controle do carro, atravessa pista e atinge outros veículos no cruzamento da Avenida Alexandrino de Alencar com a Rua Olinto Meira. Motorista tenta ultrapassagem pela direita, perde o controle e colide com outro veículo e moto em Natal

Um acidente na manhã deste sábado (25) envolveu quatro carros e uma moto no cruzamento da Avenida Alexandrino de Alencar com a Rua Olinto Meira, no bairro do Alecrim, em Natal. Duas pessoas ficaram feridas.

Policiais do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) atenderam a ocorrência no local, por volta das 7h30. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado para retirar a moto embaixo de um carro e por causa do derramamento de óleo na pista.

Câmeras de segurança do posto de combustíveis localizado no cruzamento mostram o acidente (veja abaixo).

Um veículo seguia pela Olinto Meira para fazer a conversão à direita para a Alexandrino de Alencar quando foi atingido por outro carro, modelo Etios, que tentou uma ultrapassagem pela direita. Após a colisão, o motorista do Etios perdeu o controle do carro, cruzou o canteiro central e bateu em outros veículos que passavam pela via no sentido Avenida Romualdo Galvão.

Um homem e uma mulher que estavam no carro que provocou o acidente ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu. Eles estavam conscientes e foram levados ao Pronto-Socorro Clóvis Sarinho.

Motorista atravessou a Avenida Alexandrino de Alencar e bateu em Fox branco

