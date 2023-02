Acidente com três veículos deixa um morto e quatro feridos em Campestre da Serra, diz PRF

Colisão frontal ocorreu no km 72 da BR-116. Feridos foram levados para hospital em Vacaria. Acidente no km 72 da BR-116 em Campestre da Serra

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após uma colisão envolvendo três veículos na BR-116, em Campestre da Serra, a 73 km de Caxias do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é um homem de 65 anos, motorista de um dos automóveis.

Os feridos são uma mulher de 66 anos, passageira que acompanhava a vítima; um homem de 48 anos, que estava sozinho em um dos veículos, de Caxias do Sul; e dois ocupantes do terceiro carro, um homem de 61 anos e uma mulher de 58 anos. Todos foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria, a 41 km de Campestre da Serra.

De acordo com a PRF, houve uma colisão frontal no km 72 da rodovia. A pista ficou parcialmente interditada até a retirada dos veículos.

