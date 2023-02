acidente-de-moto-deixa-jovem-ferida-em-volta-redonda

Queda aconteceu no bairro Siderlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, motociclista, de 18 anos, foi socorrida com ferimentos moderados para o Hospital São João Batista. Uma jovem ficou ferida depois de ter caído de moto na madrugada deste domingo (19) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Siderlândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 18 anos, foi socorrida com ferimentos moderados para o Hospital São João Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde da paciente até o início da tarde deste domingo.

Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida.

