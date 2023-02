Acidente de trânsito deixa criança e quatro adultos feridos, em Boa Vista

Os adultos, uma delas com suspeita de traumatismo craniano, foram encaminhados para o Pronto Socorro Doutor Francisco Elesbão, e a criança para o Hospital da Criança Santo Antônio. Os adultos foram encaminhados para o Pronto Socorro Francisco Elesbão e a criança para o Hospital Santo Antônio

Dois carros colidiram e deixaram cinco feridos, entre eles uma criança de 11 anos, na madrugada deste domingo (5), na Avenida Carlos Pereira de Melo, no bairro Jardim Floresta, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo à Polícia Militar, um veículo com quatro passageiros seguia pela rua Antônio da Costa Uchôa e, ao atravessar a Avenida Carlos Pereira de Melo, colidiu com outro veículo que estava trafegando pela avenida.

Dentro do veículo que causou o acidente estavam uma mulher de 43 anos, um homem de 50 anos, uma jovem de 18 anos e uma criança de 11. No veículo que seguia pela Avenida Carlos Pereira de Melo estava apenas o condutor.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para prestar socorro. De acordo com o socorristas, a mulher de 43 anos estava com suspeita de fratura na clavícula, a jovem de 18 anos com suspeita de traumatismo cranioencefálico, e a criança estava com escoriações na perna esquerda.

Uma das pessoas que estavam no carro disseram não se lembrar de quem estava dirigindo.

O condutor do outro veículo foi removido de dentro do carro por militares do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava ferimentos na perna direita, e escoriações na perna esquerda.

Os adultos foram encaminhados para o Pronto Socorro Doutor Francisco Elesbão, e a criança para o Hospital da Criança Santo Antônio.

Os dois carros estavam com a documentação em dia. O caso foi encaminhado para o 1° Distrito Policial para as devidas providências.

