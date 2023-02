Acidente de trânsito deixa motociclista ferido em cruzamento em Teodoro Sampaio

Vítima, de 42 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional para receber atendimento médico. Acidente entre carro e moto deixou homem, de 42 anos, ferido em Teodoro Sampaio (SP)

Portal Teodoro Notícias

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem, de 42 anos, com ferimentos na Avenida Cuiabá, em Teodoro Sampaio (SP). A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (23).

Conforme o Boletim de Ocorrência, o motociclista seguia pela Alameda Coronel Pires quando, depois de parar em um semáforo de um cruzamento, assim que o sinal abriu e ele seguiu adiante, foi atingido por um carro que descia a avenida.

A vítima disse à Polícia Militar que o sinal do sentido que o veículo descia estava fechado e que, mesmo assim, o motorista, de 26 anos, o “furou” e atingiu a lateral da motocicleta.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Teodoro Sampaio para receber atendimento médico com ferimentos do lado esquerdo do corpo: no braço, na perna e no ombro.

O delegado Edmar Rogério Dias Caparroz, responsável pelas investigações sobre o caso, explicou ao g1 como serão realizadas as apurações.

“Entrei em contato com os policiais e eles comunicaram a Polícia Militar e registraram [o acidente] no Boletim de Ocorrência. Nós estamos aguardando o envio para a Delegacia de Polícia. O local estava prejudicado e nós estamos aguardando o expediente para dar andamento nas investigações”, disse.

“Vamos lançar mão de todos os recursos disponíveis e necessários na investigação”, complementou Caparroz.

Veja abaixo a sequência de imagens do acidente:

Acidente entre carro e moto deixou homem, de 42 anos, ferido em Teodoro Sampaio (SP)

Portal Teodoro Notícias

Acidente entre carro e moto deixou homem, de 42 anos, ferido em Teodoro Sampaio (SP)

Portal Teodoro Notícias

Acidente entre carro e moto deixou homem, de 42 anos, ferido em Teodoro Sampaio (SP)

Portal Teodoro Notícias

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano