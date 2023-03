Acidente de trânsito mata uma pessoa na Rodovia Arlindo Béttio

Colisão envolveu um carro e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (9), em Euclides da Cunha Paulista (SP). Acidente de trânsito matou uma pessoa em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Uma mulher, de 66 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (9), na Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), em Euclides da Cunha Paulista (SP).

A colisão envolveu um carro e um caminhão.

Dois homens ficaram feridos e foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em unidades de saúde em Euclides da Cunha Paulista e no distrito de Porto Primavera, em Rosana (SP).

Todas as vítimas estavam no carro.

A mulher chegou a ser resgatada ainda com vida e também levada ao Pronto-socorro em Euclides da Cunha Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para o atendimento da ocorrência no local.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

