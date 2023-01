acidente-deixa-2-pessoas-feridas-e-mata-cavalo-na-rodovia-carlos-tonani-em-barrinha,-sp

Motorista e passageiro estavam em carro que atropelou animal neste sábado (28). Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, diz PM. Acidente deixa dois feridos e mata cavalo em rodovia de Barrinha, SP

Dois ocupantes de um carro ficaram feridos após o veículo atropelar um cavalo na madrugada deste sábado (28) na Rodovia Carlos Tonani (SP-333), em Barrinha (SP). O animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista e o passageiro foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro da cidade. A batida ocorreu por volta das 5h no quilômetro 102 da via.

Uma das vítimas tem estado de saúde considerado grave, enquanto a outra não corre risco de vida, apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

Ao g1, a Triângulo do Sol disse que o animal foi removido por uma equipe da concessionária e que o trecho não precisou ser bloqueado. O proprietário do cavalo não foi identificado.

Acidente matou cavalo e deixou ocupantes de carro feridos na Rodovia Carlos Tonani (SP-333) em Barrinha, SP

