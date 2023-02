Acidente deixa dois feridos e carro suspenso sobre proteção lateral de calçada em Piracicaba

Casal que ocupava um dos carros foi socorrido pelo Samu e levado a unidades de saúde. Carro ficou suspenso ao subir sobre proteções laterais da calçada

Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas feridas no Centro de Piracicaba (SP), no início da tarde desta quarta-feira (15).

O aconteceu no cruzamento da Avenida José Micheletti com a Rua Dom Pedro 1º, no Centro. Com o impacto, um dos veículos subiu sobre proteções lateriais da calçada e ficou suspenso.

Os ocupantes do outro carro, um Fiesta prata, são um casal que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Impacto deixou um dos carros com a frente destruída

As duas foram socorridas com ferimentos leves, segundo o Samu. Uma delas foi levada ao Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT) de Piracicaba e a outra à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O acidente gerou trânsito intenso no local e uma faixa da Rua José Micheletti foi interditada, já que um dos veículos ficou na via.

