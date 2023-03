Acidente deixa dois feridos e trânsito travado na Avenida Tancredo Neves

As vítimas foram encaminhadas a um hospital em Aracaju. Vítimas de acidente foram socorridas pelo Samu em Aracaju (SE)

SMTT Aracaju

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na Avenida Tancredo Neves no sentido Detran/Rodoviária Nova, deixou duas pessoas feridas, na noite desta sexta-feira (10).

O acidente deixou o trânsito travado e formou um grande engarrafamento. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) foram acionados para orientar o fluxo de veículos no local.

Os dois ocupantes da moto, que ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um hospital.

Vittorio Rienzo