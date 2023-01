Acidente em avenida de Santa Bárbara deixa carro parcialmente tombado e três vítimas

Duas vítimas precisaram ser resgatadas de dentro de um dos veículos envolvidos. Carro ficou suspenso após acidente em Santa Bárbara d’Oeste

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

O caso ocorreu na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Pérola, por volta das 6h. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas conscientes e orientadas ficaram presas retidas em um veículo Astra prata, que ficou parcialmente tombado às margens da via.

Foi necessário o uso de técnicas de desencarceramento – utilização de máquinas para abrir passagem para fora do veículo – para retirá-las em segurança. Elas foram transportadas ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.

A terceira vítima já estava fora do outro veículo, uma Land Rover preta, e foi socorrida por uma ambulância da prefeitura ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.

As causas e a dinâmica do acidente não foram informados. Além da ambulância, a ocorrência mobilizou cinco bombeiros e duas viaturas da corporação.

