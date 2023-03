Acidente em estrada vicinal deixa 3 feridos em Boa Esperança do Sul

Três pessoas tiveram ferimentos leves após capotagem de carro, na manhã desta quinta (9). Capotagem de carro em estrada vicinal de Boa Esperança do Sul

Três pessoas ficaram feridas após a caportagem de um carro, na manhã desta quinta-feira (9), na estrada vicinal Cottar Tannuri, que liga Boa Esperança do Sul (SP) ao distrito de Pedra Branca, em Gavião Peixoto.

(Correção: Ao publicar esta reportagem, o g1 errou ao afirmar que uma vítima ficou presa às ferragens e teve ferimentos graves. Todos estavam fora do veículo e foram socorridas com ferimentos leves pelos bombeiros, viatura do Pronto-Socorro e Samu. O texto foi corrigido às 16h do dia 9/3/2022)

O veículo GM/Astra seguia sentido Gavião Peixoto, quando o motorista viu um ônibus parado. Uma pessoa teria saído da frente do ônibus, assustando o motorista do carro, que perdeu o controle da direção e capotou.

As três vítimas conseguiram sair do veículo e foram socorridas pelos bombeiros, viatura do pronto-socorro e Samu e levados para a Santa Casa de Boa Esperança do Sul. Um deles teve escoriações e os outros dois com dores da colisão.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Boa Esperança do Sul.

