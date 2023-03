Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-364, em RO

Entre as vítimas está uma criança. Duas ambulâncias do Samu e uma do Corpo de Bombeiros socorreram as pessoas para o Hospital João Paulo II em Porto Velho. Ambulância com paciente criança se envolve em acidente na BR-364

Wanderson Caldeiras / arquivo

Uma criança estava sendo levada como paciente dentro de uma ambulância na BR-364 quando o veículo se envolveu em um acidente com outro carro. A colisão aconteceu na noite de terça-feira (28) no km-19, próximo a Candeias do Jamari (RO).

Testemunhas que estavam no local do acidente informaram que a ambulância seguia sentido Porto Velho levando a criança como paciente, sendo que o pai a acompanhava, juntamente com a enfermeira e o motorista. Todos ficaram feridos.

O acidente envolveu um outro veículo, que conforme as testemunhas, seguia no mesmo sentido da ambulância. No entanto, o condutor do carro teria tentado entrar na contramão no retorno e nesse momento atingiu a ambulância que foi lançada no canteiro central.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. Duas ambulâncias do Samu e uma do Corpo de Bombeiros socorreram os ocupantes da ambulância até o Hospital João Paulo II. Já o condutor do outro veículo, foi levado ao Hospital de Candeias do Jamari.

Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente na manhã desta quarta (1º).

Vittorio Ferla