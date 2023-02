Batida aconteceu na altura do bairro Camorim. Vítimas foram socorridas com ferimentos moderados para Hospital da Japuíba. Acidente entre caminhão e duas motos deixa três homens feridos na Rio-Santos, em Angra dos Reis

Um acidente entre um caminhão e duas motos deixou três homens feridos na manhã desta quinta-feira (2) na Rio-Santos, em Angra dos Reis (RJ). A batida aconteceu na altura do bairro Camorim, no km 477.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam nas motocicletas. Elas foram socorridas com ferimentos moderados para o Hospital Municipal da Japuíba.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde dos pacientes até a publicação desta reportagem.

O condutor do caminhão não ficou ferido. Ainda de acordo com a PRF, o veículo era da CCR RioSP. O g1 procurou a empresa e aguarda resposta.

O trânsito no local já estava fluindo em sistema pare e siga por causa de obras na pista. O acidente provocou apenas uma lentidão durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.

