Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa morta

A batida foi na BR 153, em Wanderlândia. Motociclista morreu na hora. Motociclista morreu na hora

Divulgação/PRF

Uma pessoa morreu após uma batida de frente entre um caminhão e uma motocicleta na manhã deste domingo (26) em Wanderlândia. Acidente aconteceu no km 113 na BR 153.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Este não foi o único acidente registrado no norte do estado, na mesma rodovia. Também na manhã deste domingo (26), uma caminhonete com dois ocupantes bateu na traseira de um caminhão semi-reboque em trecho da BR-153 que passa por Araguaína. A motorista do veículo menor foi levado para o hospital e a passageira precisou ser retirada das ferragens para os primeiros socorros.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200