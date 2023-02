Acidente entre caminhão e moto mata motociclista na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), no km 106, sentido capital. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Motociclista morreu após colidir contra a traseira de um caminhão na Anhanguera, em Sumaré (SP)

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (20) após colidir com a traseira de um caminhão na marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 106, sentido capital, em Sumaré (SP).

O motorista do caminhão não teve ferimentos. Já o condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi atendido pelo resgate da concessionária Autoban no local, porém não resistiu e morreu. A identidade dele não foi informada.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão, ao perder o acesso a rua local, reduziu a velocidade, chegou a parar o veículo na segunda faixa de rolamento e ligou as luzes de alerta.

O motociclista vinha logo atrás e não conseguiu frear. Ele se chocou contra a traseira do caminhão e caiu no asfalto.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, a faixa dois do local precisou ficar interditada, gerando cerca de um quilômetro de lentidão no trânsito.

