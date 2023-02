Acidente entre caminhões afeta trânsito na BR-153 em Araguaína

Colisão envolveu dois caminhões no km 162, na manhã desta quinta-feira (23). Não houve feridos, segundo as informações iniciais. Caminhões se envolvem em acidente na BR-153, no Tocantins

Divulgação

Dois caminhões se envolveram em um acidente, na manhã desta quinta-feira (23), na BR-153, em Araguaína. A batida foi registrada no KM 162. Segundo as informações, ninguém se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Imagens feitas no local mostram que os dois caminhões ocuparam praticamente toda a pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito está fluindo, neste momento, no esquema pare e siga.

A informação é de que um guincho foi enviado ao local para fazer a retirada dos veículos. O g1 aguarda detalhes sobre o que motivou a colisão.

LEIA MAIS:

Uma pessoa morre e outra fica ferida após acidente entre caminhão e caminhonete em Miranorte

Motorista morre após batida entre carro e caminhão em trecho da BR-226

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa