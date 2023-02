Acidente entre caminhões deixa motorista em estado grave na Estrada do Ceasa em Piracicaba

O homem precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Caminhão bate em carreta, e motorista fica gravemente ferido em Piracicaba

O motorista de uma carreta ficou ferido em estado grave após um acidente envolvendo outro caminhão em Piracicaba (SP), na manhã desta sexta-feira (17). O homem precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

O acidente aconteceu na pista conhecida como Estrada do Ceasa, em Piracicaba. Um caminhão carregado com ração bateu na traseira de outro carregado com fertilizante.

Caminhão ficou com a frente bastante destruída após acidente em Piracicaba

Segundo a concessionária responsável, o motorista do caminhão de ração foi levado em estado grave para um hospital em Sumaré (SP).

O motorista do outro caminhão não se feriu. Ele disse à EPTV, afiliada TV Globo, que reduziu a velocidade por conta de outro caminhão que estava mais lento à frente.

Trânsito na estrada do Ceasa após acidente em Piracicaba

“Eu diminui para não bater na traseira dele e esse outro caminhão veio e colidiu na traseira do meu caminhão”, conta Fabio Lemos. Ele diz que na hora da colisão o susto foi grande.

A frente do outro veículo ficou bastante danificada e um guincho da concessionária retirou da pista. A faixa foi liberada pouco antes das 13h.

