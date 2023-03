Acidente entre carro e ambulância deixa quatro feridos na Rio-Santos, em Angra dos Reis

Batida aconteceu na altura do trevo da Praia Brava. Vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital de Praia Brava. Ambulância danificada após colidir com carro, na Rio-Santos, em Angra dos Reis.

Divulgação/PRF

Um acidente envolvendo um carro e uma ambulância deixou quatro pessoas feridas nesta sexta-feira (10) em Angra dos Reis (RJ). Os veículos bateram na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do km 525, próximo ao trevo da Praia Brava.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital de Praia Brava. Não foi informado em qual veículo cada um dos feridos estava.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou os pacientes passam bem, com quadro estável, em observação, e todos devem receber alta ainda nesta sexta-feira.

A rodovia chegou a fluir com lentidão durante o atendimento às vítimas, mas o fluxo de veículos já foi normalizado.

Carro envolvido no acidente

Reprodução/Redes sociais

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200